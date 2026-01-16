陳亭妃戰台南市長 鍾沛君曝綠營難關正要開始：這一次不同了

圖為陳亭妃（中）在初選民調勝出後，感謝「扶龍王」立委王世堅（左）3度到台南為她站台助選。（資料照片／郭良傑攝）

民進黨台南市長初選民調昨（15日）中午公布，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介。國民黨議員鍾沛君指出，民進黨的難關可能正要開始，過去很羨慕民進黨是他們在初選殺到見骨，往往能夠癒合，可是這一次狀況是非常不一樣，因為林這次指控陳過往涉入議長跑票事件，是傷筋動骨。

鍾沛君昨在節目《57爆新聞》中談到，初選民調的結果跟背後山頭難免脫不了關係，「陳前總統力挺的媽祖妃，勝過賴總統欽點的看板憲」；她並認為，民調還在誤差範圍之內，可是相較於高雄只差0.6%來說，這個落差已經不可說是不大了。

廣告 廣告

反觀國民黨，鍾沛君談到，黨內針對南二都的整合在很早以前就已經完成，可是民進黨的難關可能正要開始，「過去我們很羨慕民進黨是他們在初選殺到見骨，可是往往能夠癒合，可是這一次狀況是非常不一樣，因為林俊憲這次指控陳亭妃過往涉入議長跑票事件，是傷筋動骨，並不是只有皮肉傷而已，傷害了台派支持者、傷害民進黨。」

鍾沛君質疑，那現在陳亭妃勝出，林俊憲要怎麼去跟當時買單該說法的人轉而支持陳，要怎召回這些選票？如果在初選時被林俊憲等人罵到一文不值的人，現在反過來要當成是台南市唯一的選擇，不管是議員、里長，甚至基層支持者，要怎樣去做政治評論？「180度要一夜之間翻轉很困難」。

【看原文連結】