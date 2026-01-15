陳亭妃戰台南市長 6度交手謝龍介

民進黨台南市長初選民調，陳亭妃（左）以2.69個百分點擊敗林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介（右），展開「妃龍在天」廝殺。（郭良傑、姚志平攝）

2026縣市長選舉，民進黨在台南市、高雄市、嘉義縣進行初選，15日最後一場台南市初選結果揭曉，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗對手林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介，展開「妃龍在天」廝殺局面。民進黨中央預計21日正式提名賴瑞隆、蔡易餘及陳亭妃參選高雄市長、嘉義縣長、台南市長，年底選戰國民黨布局明顯落後，恐面臨苦戰。

「憲妃之戰」堪稱3個初選區競爭最激烈、廝殺最慘烈。據了解，林從最多落後陳近20個百分點，到民調封關前，雙方差距雖然拉近到只差5個百分點，但昨天民調出爐，林終究未能超車陳亭妃。

根據民進黨中央公布數據，中央黨部民調，陳62.3917％、林57.0485％；山水民調，陳58.2395％、林58.3703％；精湛民調，陳61.9360％、林59.0703％。3個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557％、林俊憲58.1630％。陳亭妃與林俊憲對結果皆無異議。據透露，前晚民調做完，陳陣營知道黨中央做的民調「有多出幾通電話」，其他2家民調公司的結果又相當接近，絲毫不敢大意，直到昨日結果出爐才鬆一口氣。

昨天上午初選民調出爐前，賴清德總統赴台南市關廟區主持湯山營區啟用典禮，陳亭妃到場，但與賴座位隔了5個人，兩人沒有機會互動，剪綵儀式進行前，陳突然起身走向賴、與賴短暫「咬耳朵」後離場，未同框合照。陳事後解釋，她因趕著11點半回到安南區總部說明初選結果，基於禮貌先告知總統「我後面還有行程，要先離開」，賴也點頭回以「OK」。

林俊憲原也安排到湯山營區，但臨時改由助理代表，本人一度行蹤不明，直到民調結果公布後才在服務處現身。林承認敗選是「努力不夠」，他坦然接受，強調2026大選會支持陳亭妃。

陳亭妃說，她從政27年，感謝一路以來人民的陪伴與鞭策，如今承擔新任務，要把台南這個家顧好。幕僚也透露，陳得知民調結果，第一時間已致電林俊憲並通過話。

選前「台南隊」集結23席議員、3立委力挺林俊憲，公開宣示林才是真正能團結起來的唯一選擇。陳亭妃說，她會盡快向賴清德總統、市長黃偉哲及黨內立委請益，並團結黨內議員，打贏市長與議員選戰，強調「有信心六戰六勝謝龍介」。

謝龍介除對陳亭妃表達恭賀，直呼陳是可敬的對手，他期待11月打一場高規格選戰，並強調已進入戰鬥位置，要跟賴清德正面對決。