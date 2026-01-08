陳亭妃打悲情牌？謝龍介預言：她民調會掉

▲民進黨下週將進行台南市長初選民調，藍委謝龍介（左）預言綠委陳亭妃（右）的民調會下滑。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026台南市長之戰提名戰早已打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，而下週將進行初選民調，這場「妃憲之爭」也備受外界高度矚目。對此，國民黨立委謝龍介直言，林俊憲的支持度已經慢慢回升，原先陳亭妃吸到的藍營支持者會回流到謝身上，那麼她的支持度就會隨之衰退。

謝龍介8日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》表示，自己是很客觀地在看民進黨的初選，陳亭妃是一路贏，她近日還曾透露，很羨慕林俊憲資源這麼多，活動是一場辦過一場，反觀自己只能騎腳踏車，試圖打出悲情牌。

謝龍介談及，其實早在8年前，陳亭妃與現任市長黃偉哲的初選戰中，她砸出去的錢是比林俊憲更多的；而當時在時任行政院長的賴清德支持下，出手拉了一把，最終才是由黃偉哲出線。

謝龍介接著提到，林俊憲對原本的台南縣較為不熟，但這一年多來，他大舉投了一千面的看板，連先前颱風賑災時，林的競選帆布都被拿去住宅屋頂遮蓋，選民連晚上睡覺都能看到他的臉，「就知道他是可以打上來的」。

謝龍介續指，賴清德在災後的民調是下滑的，隨之林俊憲的支持度也跟著掉，而林花了將近4個月才把民調拉回來，「不要小看整個細節的變化」；如今謝龍介被提名出線，陳亭妃先前吸到的藍營支持者會回流，那麼她的支持度就會衰退。

