陳亭妃打敗林俊憲將參選台南市長 謝龍介邀簽選戰公約準備「面對賴清德2028保衛戰」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨今（15）日公布2026年台南市長初選民調，由陳亭妃以2個百分點差距打敗對手林俊憲，確定代表民進黨對決國民黨提名的謝龍介。謝龍介對此回應表示，他承諾不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量，要打一場高格調選戰。

國民黨立委謝龍介參選台南市長，強調不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量，要打一場高格調選戰。（圖／謝龍介臉書）

謝龍介今日表示恭喜陳亭妃這個可敬的對手，雖然陳亭妃現在都說跟他不熟，但還是誠摯恭喜，這一路走來，真的不容易。

謝龍介也具體承諾，未來不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀。這是他對台南市民，與全體國人的保證，願意白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望亭妃能與我共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

謝龍介說，在賴清德贏得2024總統大選後，他就知道未來的選舉就是面對賴清德總統2028的保衛戰，這是不爭的事實。所以他就戰鬥位置後，就準備與賴清德正面對決，他不會多疑民進黨分裂，而是民進黨33年長期執政一黨獨大，他會迎接鄉親想要改變的期待。

