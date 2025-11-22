陳亭妃打造最暖家庭日 逾五千人次湧入共享草地歡樂時光
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
民進黨立委陳亭妃今（22）日於台南市政府西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，現場湧入超過五千名市民 熱情參與，大小朋友、爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。
活動一開始，許多家庭就帶著孩子與毛寶貝在草地上奔跑玩耍，開心拍照，現場充滿童趣與活力；陳亭妃也親自與大小朋友互動、陪孩子跳舞，讓家長直呼「太有活力、太親切」。
最吸睛的還有毛小孩專屬活動，許多市民牽著可愛的大狗、小狗一起參加。陳亭妃表示，毛小孩是家庭的一份子，每一個生命都值得被重視，因此特別安排專業獸醫師到場提供免費健檢服務，受到飼主們熱烈好評。
舞台區更是熱鬧不斷，小朋友最愛的波力救援小英雄與表演團隊輪番登場，吸引大量親子圍觀，現場笑聲不停；抽獎與互動橋段也讓氣氛一次次推向高潮。草地上坐滿期待的孩子及家長，拍照、比出可愛手勢，畫面溫馨動人。
陳亭妃表示，活動之所以命名為「家庭日」，就是希望讓每個家庭都能在忙碌生活中，找到一個全家人能一起出門、一起開心的理由。她強調：「台南是家，今天讓大家真的用行動感受到家的溫暖。」
除了親子與毛孩活動，現場也提供在地農漁產品品嚐，讓市民吃到台南最驕傲的蚵仔、虱目魚、北門洋香瓜與善化農會冰棒，展現台南豐盛又迷人的城市風味。
陳亭妃感性地說：「看到這麼多家庭聚在一起，被笑聲包圍，就是我心中最想打造的台南。」她也承諾未來將持續推出更多友善家庭、親子同樂的城市活動，陪伴大家一起把台南變得更幸福。
