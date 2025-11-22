陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。
這場活動開放讓市民牽著可愛的大狗、小狗一起參加，陳亭妃表示，毛小孩也是家庭的一份子，每一個生命都值得被重視，因此現場特別安排專業獸醫師提供免費健檢服務，受到飼主們熱烈好評。
舞台區的活動，讓小朋友最愛的波力救援小英雄與表演團隊輪番登場，吸引大量親子圍觀，現場笑聲不停。草地上坐滿期待的孩子及家長，拍照、比出可愛手勢，畫面溫馨動人。
陳亭妃表示，活動之所以命名為「家庭日」，就是希望讓每個家庭都能在忙碌生活中，找到一個全家人能一起出門、一起開心的理由。她強調：「台南是家，今天讓大家真的用行動感受到家的溫暖。」
現場也提供在地農漁產品品嚐，讓市民吃到台南最驕傲的蚵仔、虱目魚、北門洋香瓜與善化農會冰棒，展現台南豐盛又迷人的城市風味。
陳亭妃表示，「看到這麼多家庭聚在一起，被笑聲包圍，就是我心中最想打造的台南。」未來她將持續推出更多友善家庭、親子同樂的城市活動，把台南變得更幸福。
