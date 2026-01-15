陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。
董智森14日在直播節目中直言，搞不好陳亭妃民調贏了，民進黨還是會宣布林俊憲出線。他強調，雖然林俊憲票數可能比較少，但「不是票多的贏喔！不是喔！」暗示初選結果可能不單純取決於民調數字。
談及高雄初選揭曉過程，董智森質疑為何三家民調公司中有一家是黨中央？他認為選將不應該接受有黨中央參與的民調機制，因為黨中央民調做出來的結果，當然是賴瑞隆贏，大家就會這樣想。
董智森進一步分析，如果沒有黨中央民調，一家做出來是邱議瑩贏，另一家是賴瑞隆贏，那黨中央就變成決定勝負的關鍵。他以自己常被告的經驗比喻，審判長旁邊有一個受命法官、一個陪席法官，三個人如果僵持不下就表決，2比1。審判長的存在就會讓人覺得黨中央就是關鍵。他認為當時這些候選人就不應該接受黨中央來參與民調，因為黨中央很容易被認為有意指定人選。
董智森表示，不曉得這次台南有沒有黨中央民調，對選將來講會有影響，因為可能最後差零點幾趴。以現在的政治氛圍，差零點零一都要認輸，因為大家會看不起，說你輸不起。
針對台南初選態勢，董智森指出，陳亭妃一路領先，但林俊憲一路追上來，聲勢很不錯。對於這麼多人挺林俊憲的說法，他回應「未必！」因為這都是民進黨的基本盤在催，中性選民、國民黨、民眾黨、討厭賴清德的人，超乎大家想像。
