陳亭妃批內參民調 黨中央重申公平

陳亭妃籲請民進黨中央規範台南市長初選期間出現的不明民調。（記者翁順利攝）

記者康子仁、翁順利∕台南報導

針對台南市長初選參選人立委陳亭妃，質疑有來源不明的民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，民進黨中央二十六日回應，從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成。

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立委陳亭妃二十六日正式發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，要求針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

她引述中央選舉委員會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。

陳亭妃強調，呼籲黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

民進黨中央黨部強調，目前從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，並請相關媒體及民調單位，一切皆依「選罷法」第五十三條第一項規定，民調資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。