陳亭妃披綠袍選台南 啟動"鐵馬感恩之旅"騎遍37區

民進黨才正式提名立委陳亭妃，征戰台南市長。陳亭妃周四一早，就展開37區鐵馬感恩之旅，首站從白河出發。這次的鐵馬行，和之前拜票時的心情，雖然很不一樣，不過面對接下來一定要以謙卑和傾聽的力量，把餅做大，完成團結勝選的任務。









陳亭妃37區的鐵馬感恩之旅，由台南白河區出發。（圖／民視新聞）





37區的鐵馬感恩之旅，由台南白河區出發。

一獲得市長正式提名，立委陳亭妃就啟動2.0的鐵馬行感恩之旅，許多民眾一見到她，熱情的擁抱問候。這一次的鐵馬行，對陳亭妃來說，心情當然很不一樣。

而對於接下來黨內團結的課題，陳亭妃也強調，藉著謙卑和傾聽，她相信不只能團結黨內，還要把餅做大。





以行動做方法，陳亭妃強調帶領團隊守護好台南這個家，邁入女力改變台南的里程碑。（圖／民視新聞）





事實上不少支持民眾也認為，在一場激烈的初選過後，接下來的黨內團結，和擴大民意支持的動作，刻不容緩。

陳亭妃強調，在中執會獲得正式提名，是榮耀更是責任。她要以行動做方法，帶領團隊守護好台南這個家。邁入女力改變台南的里程碑。





