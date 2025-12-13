陳亭妃拋台南市長新政見 承諾設青年局擁獨立預算

民進黨台南市長初選參選人、立法委員陳亭妃12日召開記者會並公布最新青年形象影片，正式提出「成立青年局」政見。她指出台南18至35歲青年人口約有38萬人，是城市未來發展的重要棟樑，但現行青年相關政策分散於各局處，未來若能成立青年局並設置獨立預算,將有助於整合資源。

陳亭妃表示，當選台南市長後將設立青年局。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

陳亭妃分享這支影片的構想源自一次在咖啡廳與導演討論拍攝方向時，巧遇一群正在慶生的年輕人，對方主動上前合影並邀請她一同分享生日蛋糕，讓她深刻感受到年輕世代的熱情與直接。她表示這樣的互動也讓她反思，「我們能為年輕人做些什麼？又該如何回饋他們的期待？」

陳亭妃釋出競選廣告。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

陳亭妃指出許多年輕人在創業、就業、租屋、社團活動或公共參與上，必須分別向經發局、勞工局、都發局、社會局或教育局洽詢，政策資源分散對青年而言並不友善。她進一步比較六都現況，目前台北、新北、桃園及高雄皆設有青年局，台中與台南則尚未成立。她強調青年局不只是行政整合的平台，更能擁有獨立預算，讓青年政策不再被切割或排擠，成為市政中明確且被重視的核心價值。

陳亭妃也提到民進黨主席賴清德上任後即成立黨內青年局，近日也表達對青年世代的高度期待，甚至直言未來的領導者「有可能就從青年局中誕生」，顯示青年政策在傳承與培育上的重要性。她指出台南目前其實已推動多項青年政策，包括創業諮詢、創業貸款與補貼、青壯基地進修課程、實習與求職媒合、公共參與、社團補助及地方創生等，內容並不比其他設有青年局的縣市少，甚至「做得更多」，但因分散於不同局處，整體效益未能完全發揮。

陳亭妃強調成立青年局的目的就是要把分散的資源整合起來，讓政策「做得更多、也做得更好」，並承諾未來青年局將擁有獨立預算，確保青年資源不被排擠，這是對青年世代最直接也最具體的承諾。

