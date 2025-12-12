陳亭妃拋政見成立「青年局」整合提升服務 力挺年輕人勇敢追夢 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台南報導

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今（12）日發布最新青年形象影片，開場亮點就是她在台南的咖啡廳裡，與一群年輕人的互動、合照，藉著自然輕鬆的畫面，表達青年的聲音。陳亭妃說，必須思考的是台南在18至35歲將近有約38萬3608名青年的期待和能量，畫面中捕捉到的，不只是輕鬆與親近，而是台南38萬青年的生活縮影，她更喊出主張成立「青年局」整合青年政策。

今日首度曝光的青年形象影片中，畫面裡陳亭妃坐下準備與團隊討論行程，一群青年就認出她，開心上前打招呼、聊天、合照，鏡頭拉近。陳亭妃看著這群年輕人的眼神，有溫柔、有堅定，也藏著對城市未來的深深期盼，在這樣的日常裡，也道出影片核心訊息，「讓年輕人留在台南，一起讓台南越來越好」。

陳亭妃表示，年輕人不會客套，也期待有人幫忙解決困擾生活的問題，她也分享最常聽見的一句話就是「妃妃姐，我們可以找妳幫忙嗎？」她坦言，這句話讓自己心裡更加確定，台南青年政策必須大整合。

陳亭妃指出，目前青年需求分散在台南市府各局處，創業找經發局、工作找勞工局；再者，租屋問題找都發局、社團活動又得找社會局或教育局，青年為夢想已經很努力，行政體系卻讓年輕人像在跑大地遊戲。

陳亭妃說，影片中主動靠近她的年輕人，只是台南38萬青年的其中一群，但青年的期待就是她要努力的方向，「我希望讓每一位台南青年相信，你們的夢想，在這座城市，不只會發芽，一定能茁壯」。

「她主張設立專責青年局，讓服務更有效率，並以獨立預算提升青年政策行政位階。」陳亭妃強調，台南不能再落後，台北市、新北市、桃園、高雄都已成立青年局，唯獨台南與台中尚未跟上腳步。她說，未來要讓青年需求不再被排擠，也讓青年議題真正走入決策核心。

「青年要追夢，政府就不能讓他們迷路。」陳亭妃說，成立青年局不只是掛個牌子，而是要打造青年真正的單一窗口，整合就業、創業、居住、專業進修、公共參與等所有資源。她提出的科技3軸心、4季農漁產、5大觀光軸、福利6都齊、7彩交通行等重大城市規劃，以及青年社宅與青創基地升級等計畫，都將與青年局的成立相互串聯，公共打造一座真正讓青年願意留下的城市。

