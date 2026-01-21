陳亭妃拒切割郭信良 林俊憲：市長候選人不該跟他有奇奇怪怪的關係

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立委陳亭妃在黨內初選勝出後，日前拜會台南「挺憲」議員及議長邱莉莉，但她拒簽協議「切割前議長郭信良」，引發討論。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日表示，兩次台南議長選舉發生叛黨跑票，對議員傷害非常大，這些恩怨都是陳亭妃他們弄出來的，身為市長候選人就不該跟他有一些奇奇怪怪的關係。

民進黨立委林俊憲表示，兩次台南議長選舉都發生叛黨跑票的事情，對這些議員的傷害是非常大的。（許詠晴攝）

為在2026大選前整合台南，陳亭妃拜會邱莉莉與議員，其中23名議員共同擬具3點協議，包括與郭信良的關係做明確的切割、不得輔選其黨候選人，以及尊重台南市議會黨團自主，但陳亭妃並未簽署，邱莉莉在會後則表示遺憾。

民進黨今日下午召開中執會，民進黨台南黨部主委郭國文表示，初選結束後，大家還停留在選舉中的理念分歧，昨天能見面都是好事，希望大家能多碰面溝通，縮小彼此之間的共識差距，一時無法完成的就先擱置，但2026要能達成勝選的目標。

郭國文也認為，大家面對3點協議恐怕還需要多點時間溝通，其實可以先簽一點、保留一點、另外一點再談，用各種方式處理，不要一下子全簽或全不簽，可以漸進式解決彼此間的分歧。

民進黨台南市黨部主委郭國文認為，大家面對3點協議恐怕還需要多點時間溝通。（許詠晴攝）

不過，林俊憲表示，這是民進黨在台南市將面對的隱憂與危機，大家不能裝沒看見這個裂痕，候選人確實要去調和與化解，畢竟這些議員過程都曾受到傷害，「我想這個恩怨是陳亭妃他們所弄出來的，兩次台南議長選舉都發生叛黨跑票的事情，對這些議員的傷害是非常大的」，這個部分需要一點智慧與耐心做整合。

林俊憲說，每個人看到那3點協議應該都能隨時支持，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為市長候選人就不該跟他有一些奇奇怪怪的關係，藉由協議來向外界做一點宣示，這部分未來還需要大家用智慧來解決。

