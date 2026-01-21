陳亭妃拒切割郭信良！蔡正元：簽了保證落選

▲台南市長參選人陳亭妃日前拒絕簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，引爆政壇熱議。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年台南市長參選人陳亭妃，昨（20）日前往台南市議會拜會，原被外界視為修補地方關係的重要行程，卻因拒絕簽署一份由挺憲派主導的「3點協議保證」，意外引爆黨內與政壇議論。對此，前立委蔡正元直言，這場會面對陳亭妃而言，是一種嚴重的羞辱，若當場簽下去，恐怕不只顏面掃地，甚至會直接影響選情，「一定落選，我敢保證」。

陳亭妃此行拜會台南市議會議長邱莉莉，以及其他20多位挺林俊憲的議員，但面對挺憲派所提出的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，陳最終選擇不予簽署。邱莉莉事後坦言，感到非常遺憾，而該份協議內容也隨之曝光。

3大核心要求分別為，第一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

蔡正元今（21）日在政論節目《大新聞大爆卦》中毫不留情地指出，這場會面「既不是和解，也不叫會談，而是一場鴻門宴」。他進一步說明，邱莉莉與郭信良過去曾在議長選舉中正面交鋒，如今提出切割條款，顯然並非為了黨的偉大前途所設想，而是圍繞著未來議長版圖的權力布局。

蔡正元認為，這份協議本質上是要求陳亭妃「徹底投降」，尤其背後的新潮流勢力意圖明顯，若陳選擇簽字，形同在議長與議員壓力下低頭，台南選民恐怕會質疑：「為什麼要投給她？」蔡正元強調，一旦簽署協議，一定會落選，「我跟你保證」，不僅陳亭妃的支持者會感到顏面無光，也等同給了國民黨嘲諷的子彈。

