陳亭妃拒簽切割郭信良協議 林俊憲：恩怨是她弄出來的、賴清德一定叫她馬上簽

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選落幕，但仍待整合。立委陳亭妃拒簽23名「挺憲派」台南市議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，該協議也被視為「切割台南市前議長郭信良條款」。對此，立委林俊憲今（21）日表示，這些議員過去都曾受傷害，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，且身為市長候選人，不應該再跟郭有一些奇奇怪怪的關係。至於陳是否會向民進黨主席賴清德請益，林則說，「那賴主席一定叫她馬上簽吧。」

由挺憲派主導擬定的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一，秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三，大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

民進黨今下午召開中執會，並將通過 2026 高雄市長、台南市長、嘉義縣長的提名案。初選落敗的林俊憲於會前受訪表示，他在選前就公開說，初選結果每個人都要接受，我會接受，對於今天的提名，當然是每個黨員都要接受黨中央的安排。

針對三點協議是否影響團結？林俊憲指出，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作沒看見。他說，這些議員過去都曾受傷害，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉都發生叛黨跑票的事，對議員傷害很大，需要一點智慧、耐心縫合。

媒體追問，陳亭妃若不簽協議，議員是否無法挺下去？林俊憲回應，他不知道未來會如何發展，但對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為一個市長候選人，不應該再跟郭有一些奇奇怪怪的關係。他認為，可以假借議員的三點要求，對外界做一點宣示，需要大家用智慧解決。

至於陳亭妃是否會向賴清德請益？林俊憲笑說，「那賴主席一定叫她馬上簽吧。」

郭國文則說，三點協議中一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，各種方式可以處理。他說，不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式部分達成彼此意見間的分歧。

至於陳亭妃能否整合？郭國文表示，候選人的角色很重要，基本上要化解和溝通，相信每個候選人能初選過關會有這樣的能耐。

陳亭妃今接受媒體專訪指出，若要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」她說，這次選舉，郭信良都沒有參與，「我覺得他也滿無辜的，然後莫名其妙就被提出來，然後做提款」。

