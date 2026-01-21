陳亭妃拒簽切割郭信良 林俊憲：賴主席一定叫她馬上簽！

陳亭妃拒簽包括切割郭信良等3項承諾，立委林俊憲說，「賴主席一定叫她馬上簽吧」！（曾薏蘋攝）

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃日前拒簽台南市議會黨團提出包括「切割郭信良」等三項承諾，「團結」之路受阻；林俊憲受訪表示，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，這個恩怨是陳弄出來的，對牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，「身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係」。至於陳亭妃需向賴主席請益調和鼎鼐？林秒回，「賴主席一定叫她馬上簽吧」！

民進黨立委、台南市黨部主委郭國文受訪指出，能見面都是好事情，選舉完後大家還是停留在選舉過程中的理念上分歧，希望能多碰幾次面、溝通幾次，讓大家共識差距縮小，當然有些可能無法一時完成的就暫時擱置，面對2026最終的目標，能夠達到勝選的結果。

被問到黨主席賴清德有提到台南要團結？他說，主席最近沒有南下的場合，也未公開發表有關初選結果後續的回應，至於地方現階段，就他理解，所有議員比較擔心的重點是今天中執會各區域的提名額，所以今天特別趕上來列席說明報告，希望議員能過半、市長勝選為最重要目標。

對於台南市議會提到三點協議，郭表示，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式部分達成彼此意見間的分歧。

