陳亭妃拒簽勝選共同聲明 盼在互信中大步向前

民進黨台南市長初選落幕，立委陳亭妃、林俊憲的「憲妃之爭」仍餘波盪漾。針對「挺憲派」議員要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明、三點協議保證」，陳亭妃未簽字，林俊憲今天(21日)表示，這是台南的隱憂也是危機，「不能裝作沒有看見」。陳亭妃則表示，議員若有需求，她絕對全部答應，但不需要簽字，希望大家在互信中大步向前。

民進黨中執會21日正式通過提名立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘分別代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。兼任民進黨主席的賴清德總統會後親自為3人繫上競選背帶，民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲及嘉義縣長翁章梁也特地北上出席提名記者會，象徵「交棒」，盼延續民進黨「綠色執政」。

不過，由於民進黨初選激烈，尤其台南市長初選「憲妃之戰」砲火四射，選後面臨整合挑戰。陳亭妃日前拜會台南市議會及民進黨議會黨團時，因拒簽23名「挺憲派」台南市議員連署、被視為「切割台南市前議長郭信良條款」的「2026民進黨勝選共同聲明、三點協議保證」，引發爭論。

初選落敗的立委林俊憲出席中執會時受訪表示，每個人都要接受初選的結果，但對於台南市面對的隱憂、危機不能裝作沒看見。林俊憲說：『(原音)這些議員過去都曾受傷害，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，2次議長選舉都發生叛黨跑票的事，對議員傷害很大，需要一點智慧、耐心縫合。』

對於拒簽所謂「三點協議保證」，陳亭妃在提名記者會上接受提問時表示，三點協議中提到「清廉、勤政、愛鄉土」，她絕對會這麼做，但其中要求「與郭信良的關係做明確的切割」，她質疑「人要怎麼切割？個體跟個體要怎麼切割？」陳亭妃也指出，其中一條協議寫道「不能輔選其他黨籍的候選人」，若她簽了，未來若有無黨籍議員在場，她是否就不能幫忙站台？

陳亭妃說，議員若有需求，她會答應，但不需要簽協議，她希望大家在互信中大步向前。陳亭妃說：『(原音)我會瞭解他們的想法，基本上他們有什麼需要、需求，跟我說，我絕對全都答應，但是應該好像不用簽下這3個字，這樣好像互信就不夠了。』

陳亭妃在記者會上致詞時也強調，她會延續台南市前市長賴清德的精神與現任市長黃偉哲的基礎，一步一步向下扎根，台南是賴清德的本命區，她會穩固2026的基本盤，甚至把量放大，結合更多不同黨派的力量，讓賴清德總統2028年順利連任。她更向林俊憲喊話「翻頁、翻頁、再翻頁」，希望讓台南第一位女市長改變台南。(編輯：宋皖媛)

