陳亭妃拒簽挺憲派3點協議！吳子嘉：做得對

▲民進黨立委陳亭妃贏得初選，將成為台南市長參選人。（圖／劉祐龍攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉則表示「遺憾」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉痛批，市議會把個人因素放進聲明，離譜、非常沒水準，陳亭妃走人是對的。

吳子嘉昨在《董事長開講》中直呼，陳亭妃拜會台南市議會是應該做的事，想不到挺憲派卻要陳亭妃明確切割郭信良，這實在太離譜，而且這個共同聲明非常沒水準，台南市議會的功能是為了市民創造福祉，怎麼會把個人因素放在共同聲明中？

吳子嘉認為，郭信良現在被判無罪，所以民進黨團處理不當，他們提出這種無理要求，造成自身進退失據，陳亭妃離開的做法是正確的。

