陳亭妃拒簽清廉保證仍能獲台南人支持？詹江村嗆問賴1句

民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由立委陳亭妃勝出，她今（20）日正式拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，雙方密室會談45分鐘後，陳離去時僅說「OK啦」，邱則對陳沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。對此，國民黨桃園市議員詹江村直言，如果連台南人都寧願支持不簽清廉保證書的陳亭妃、要教訓民進黨，自己不知道總統賴清德哪裡來的勇氣，敢拒絕出席立法院彈劾公聽會。

陳亭妃今天上午拜會台南市議會，強調民進黨要大團結，目標為「台南要贏、議員一定要全壘打」，希望盼透過溝通化解歧見、促進合作，閉門會談時間45分鐘後，傳出民進黨團提出3項共識聲明，陳僅部分口頭同意但並未簽署文件。而國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表示，這是民進黨「整合」的家務事，不便評論什麼，至於陳亭妃和黨團之間是否還有很多問題，「我尊重他們」，他並強調，國民黨一定會團結所有力量，也會做好各種努力打贏選戰。

廣告 廣告

詹江村今天在臉書發文表示，陳亭妃拜會邱莉莉但拒簽清廉保證書，賴清德發函拒絕出席彈劾公聽會，賴雖舉全民進黨資源力挺立委林俊憲，但還是打不贏拒簽清廉保證書的陳。他直言，如果連台南人都寧願支持不簽清廉保證書的陳亭妃，也要教訓民進黨和賴清德，自己不知道賴清德哪裡來的勇氣，敢拒絕出席立法院彈劾公聽會；如果連台南人都想教訓民進黨，不知道賴哪來的底氣，可以繼續跟全國民意對著幹。

立法院21日、22日以全院委員會模式召開「賴清德總統被彈劾案」審查會，邀請賴清德赴立院說明並接受諮詢，立法院16日發函總統府，而總統府今天下午回函立法院，以「立院無向總統問責之權」為由，告知總統不予列席。明後兩天的審查會僅由各黨團推派的立委發言，每人發言10分鐘，總計32人。

【看原文連結】