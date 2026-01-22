陳亭妃拒簽清廉書！他見綠委這樣回：求關愛

▲吳子嘉認為，林俊憲一定很悲哀，為了要安撫這些挺他的兄弟姊妹，只能跟記者公關應付一下。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。民進黨立委林俊憲21日表示，陳亭妃若向主席賴清德請益，「賴主席一定叫她趕快簽字吧！」；對此，資深媒體人吳子嘉認為，這些自認是總統賴清德子弟兵的人，可能覺得這時去搞一下郭信良，無形中可以得到老闆關愛的眼神。

有網友21日在《董事長開講》網路直播節目中問吳子嘉，為什麼賴清德笑嘻嘻的提名陳亭妃當台南市長參選人，林俊憲卻仍在記者面前，稱會跟賴桑提議要陳亭妃簽署切割郭信良的聲明，「這是賴叫小弟在底下搞陳亭妃的小動作嗎？」

吳子嘉回應道，黨內提名對中執會是個喜事，當然笑嘻嘻辦事。可能這些所謂的台南幫子弟兵認為，賴清德內心深處某一個角落，對陳亭妃有特別的意見，他們覺得這時候去搞一下郭信良，無形中可以得到老闆關愛的眼神。

吳子嘉認為，林俊憲一定很悲哀，為了要安撫這些挺他的兄弟姊妹，只能跟記者公關應付一下，如果賴清德要說就會說，但賴不想再扯這個事情，現在最討厭聽到的，也許就是陳亭妃選台南，一天到晚在台南搞事，煩都煩死了。

