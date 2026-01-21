陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局

▲民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，大和解並沒有破局，很快就會峰迴路轉了。

根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出３點協議保證，已有23位挺憲派議員簽署，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

對此，邱毅今日在臉書發文認為，給邱莉莉這般底氣，讓她公然給陳亭妃難看，當她背後的靠山的，當然就是賴清德。邱莉莉是台南市議會議長，賴清德嫡系的親信子弟兵。2022年議長選舉她涉入賄選案，還被南檢起訴求處重刑，後來卻戲劇性改判無罪。

邱毅指出，一般認為是後台老闆夠硬氣，法官必須折腰拜伏，不敢判她有罪。邱莉莉在黨內最大敵人是陳亭妃和郭信良，陳郭是親蜜的政治伙伴，在南台灣早就是公開的秘密。

邱毅續指，這次台南市長初選，邱莉莉帶著一干議員力挺林俊憲，但最後的結果是陳亭妃險勝。陳亭妃到台南市議會拜會邱莉莉，本來各方預期是高來高去，雲𥚃霧𥚃，彼此都是資深政治人物，陳亭妃以禮拜訪，總不致於撕破臉惡臉相向，誰料邱莉莉要陳亭妃畫押，當場要她與郭信良切割。

邱毅直言，郭信良做過台南市正、副議長，又是陳亭妃的親蜜同志。邱莉莉此舉是那壺不開提那壼，擺明給陳亭妃難看。

邱毅表示，陳亭妃自然不可能就範，她堅持不畫押，不與郭信良切割，「現在陳亭妃的政治 EQ變好了，她自然知道這是賴清德的技倆，透過邱莉莉給她下馬威，要陳亭妃徹底臣服於賴皇。」

邱毅認為，陳亭妃看的懂，不過也不是完全被動，她的籌碼是賴清德不能輸掉台南，而只有她能打敗謝龍介，何況她在驚濤駭浪中已贏得初選，賴清德下馬威以後還是得挺她。

邱毅分析，「我看陳亭妃完全透晰情勢，很沉得住氣，而她的底氣就是紥實的基層實力，畢竟那是她與郭信良幾十年經營的累積，所以大和解並沒有破局，很快就會峰迴路轉了！」

