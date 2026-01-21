陳亭妃拒簽議會「三點協議」...台南市黨部主委郭國文籲「候選人要化解」：可先簽一點、別一下全不簽

在民進黨台南市長初選出線的綠委陳亭妃昨日拜會台南市議會，但拒簽議員提出、包含與郭信良切割的三點協議。台南市黨部主委、綠委郭國文今（21）日表示，候選人要化解、溝通，陳亭妃初選過關，相信她有這樣的能耐，「三點協議可以先簽一點或是保留，不要一下子全簽或是全部不簽。」

陳亭妃昨日前往台南市議會拜會議長邱莉莉等超過20位「挺憲議員」，但民進黨團祭出「二〇二六民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並未簽署、僅表示「尊重」。

廣告 廣告

這三點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨四十週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。簽署的23位議員都是挺憲派。

對此，民進黨立委、台南市黨部主委郭國文今日出席中執會前受訪表示，有關三點協議，一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，各種方式可以處理，「不要一下子全簽或是全部不簽，可以用漸進式部分達成彼此意見間的分歧。」

郭國文並說，賴清德主席近日沒有南下場合，也未公開發表有關初選結果後續的回應，現階段議員比較擔心的重點，是今天中執會各區域的提名額，所以他今天特別趕上來列席說明報告，希望議員能過半、市長勝選為最重要目標。

媒體問及，陳亭妃是否可以整合台南市議員？郭國文回應，候選人的角色很重要，基本上要化解和溝通，「我相信每個候選人能初選過關，相信她會有這樣的能耐。」

（圖片來源：陳亭妃臉書、讀者提供）

更多放言報導

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」三點協議...林俊憲指「恩怨是陳弄出的需縫合」：賴主席一定馬上叫她簽！

曾力挺林俊憲、如今陳亭妃出戰台南市長...李忠憲指「立場很簡單」：全力支持！周玉蔻表態「+1」