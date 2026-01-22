陳亭妃拒簽「三承諾」 吳子嘉揭民進黨背後角力

民進黨中執會21日正式通過提名陳亭妃參選台南市長，然而前一日台南市議員要求陳亭妃簽署包括切割台南市前議長、現任議員郭信良在內的三項承諾，陳亭妃並未簽署。立法委員林俊憲對此表示，對於牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，不應該再與他有所關聯，並稱「賴主席一定叫她馬上簽吧」。

陳亭妃日前拜會台南市議會。（圖／報系資料照）

資深媒體人吳子嘉21日在網路直播節目中，針對網友提問進行分析。該網友詢問，為何賴清德笑嘻嘻地提名陳亭妃擔任台南市長參選人，林俊憲卻仍在記者面前表示會向賴桑提議要求陳亭妃簽署切割郭信良的聲明，質疑這是否為賴清德指示小弟在底下對陳亭妃進行小動作。

吳子嘉分析指出，黨內提名對中執會而言是喜事，當然會笑嘻嘻地辦喜事。他認為，這些所謂的台南幫子弟兵可能認為，賴清德內心深處某個角落對陳亭妃有特別意見，雖然他並不確定。吳子嘉表示，這些自認為是賴清德子弟兵的人，可能覺得此時去針對郭信良，無形中可以獲得老闆關愛的眼神。

資深媒體人吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉進一步表示，林俊憲一定很悲哀，為了安撫支持他的兄弟姊妹，只能公關應付一下，聲稱總統叫她簽她就會簽。他認為賴清德的態度應該是不要再提這件事情，這件事情就過了，不要再扯這個事情。吳子嘉認為，賴清德不想再糾纏此事，賴清德現在最不想聽到的事情，也許就是陳亭妃參選台南市長，若一天到晚在台南製造事端，賴清德會感到非常困擾。

