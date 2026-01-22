陳亭妃拒簽「切割協議」 詹江村見1事驚呼：綠營血流成河

綠委陳亭妃。（本報資料照片，曾薏蘋攝）

民進黨台南市長初選結果16日出爐，由立委陳亭妃勝出，不過她20日拜會「挺憲派」的台南市議長邱莉莉等議員時，因拒簽「切割郭信良」3點協議，雙方不歡而散，外界解讀綠營爆內鬨。國民黨桃園市議員詹江村22日表示，綠營側翼粉專早就用圖卡攻擊陳亭妃背後的支持者，直呼「血流成河」。

陳亭妃20日前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位挺林俊憲的議員出席，拿出「3點協議保證」文件要求陳簽署。文件內容載明，第一、秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

陳亭妃當下拒絕簽署，雙方不歡而散。林俊憲21日更公開表示，涉入光電弊案與貪污爭議的台南市前議長、現任議員郭信良不應再與陳亭妃有所關聯，並稱「賴主席一定叫她馬上簽吧」。外界認為，雙方仍充滿火藥味，綠營台南恐爆內鬨。

國民黨桃園市議員詹江村22日在臉書發文透露，某個親綠的側翼粉專，早在9日就已用圖卡指控，陳亭妃背後的支持者是黑道組織的犯罪結構，讓他大呼「血流成河？」

