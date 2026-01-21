陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 林俊憲：賴清德會叫她簽

林俊憲（右）呼籲陳亭妃應與郭信良保持距離。（民進黨提供）





民進黨台南市長初選結果由陳亭妃勝出，也讓纏鬥已久的「妃憲之爭」正式宣告落幕。陳亭妃昨（20日）前往台南市議會拜會議長邱莉莉，卻因未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，讓黨內整合再添變數。綠委郭國文今（21日）受訪表示，其實可以先簽1點、保留1點、另外1點再談，不要一次全簽或都不簽。林俊憲則說：「身為市長候選人，不該再跟他（郭信良）有奇奇怪怪的關係」。

「挺憲」市議員出招 陳亭妃未簽聲明惹議

民進黨台南市議會黨團昨天遞出一份「2026民進黨勝選共同聲明」，其中「3點協議保證」包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

該份聲明上共有23人簽署，都是原本「挺憲」的市議員。而陳亭妃昨在現場看過後，僅口頭承諾第3點沒問題，但並未在連署書上簽名，也引來議員微詞。對此，郭國文今受訪表示，大家還停留在選舉過程的理念分歧，希望多碰幾次面、多溝通，讓共識的差距縮小，2026最終的目標還是勝選。至於3點協議，他認為，其實有很多方式能處理，不要一下子全簽或是全部不簽，候選人要化解和溝通，這個整合的角色很重要。

台南綠營分歧仍大 郭信良成關鍵

林俊憲則說，這3點協議是台南市面對的隱憂與危機，過去陳亭妃和郭信良弄出2次議長選舉跑票事件，讓議員過去受到很大傷害，大家不能裝作沒看見這個裂痕，需要一點智慧、耐心縫合。林俊憲質疑，不曉得外界怎麼看議員們提出的3點，「但應該每個人看到那3點，隨時都可以簽啦！」他直言，郭信良在台南牽扯到光電弊案、貪污案，陳亭妃身為市長候選人，不應再跟他有一些「奇奇怪怪的關係」。

媒體問到初選後是否有跟陳亭妃接觸？林俊憲說，2人在黨團、在立法院開會，每週都會見面。至於陳亭妃表示要向黨主席賴清德請益，林俊憲則說：「請益？那賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！」（責任編輯：呂品逸）

