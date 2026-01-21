陳亭妃拒簽「切割郭信良」 林俊憲吐1句 吳子嘉爆玄機

民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠委林俊憲稱，對牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，不應該再跟他有關，「賴主席一定叫她馬上簽吧」。媒體人吳子嘉覺得，可能這些自認為是總統賴清德子弟兵的人，覺得這時去搞一下郭信良，無形中可以得到老闆關愛的眼神。

有網友21日在《董事長開講》網路直播節目中問到，為什麼今天賴清德笑嘻嘻的提名陳亭妃當台南市長參選人，但林俊憲卻仍在記者面前稱會跟賴桑提議要陳亭妃簽署切割郭信良的聲明，這是賴叫小弟在底下搞陳亭妃的小動作嗎？吳子嘉表示，黨內提名，對中執會是個喜事，當然笑嘻嘻辦喜事。可能這些所謂的台南幫子弟兵認為，賴清德內心深處某一個角落，對陳亭妃有特別的意見，他不曉得。可能這些自認為是賴清德子弟兵的人，覺得這時候去搞一下郭信良，無形中可以得到老闆關愛的眼神，也不一定。

吳子嘉認為，林俊憲一定很悲哀啊，為了要安撫這些挺他的兄弟姊妹，只有跟你公關應付一下，稱總統叫她簽她就會簽。你不要再說了，若要說總統會說，這件事情就過了，不要再扯這個事情了。他覺得，賴清德不想再扯這個事情，賴清德現在最討厭聽到的事情，也許就是陳亭妃選台南，你若一天到晚在台南給他搞事情，賴清德煩都煩死了。

