陳亭妃拒簽「切割郭信良」 林俊憲：恩怨是她弄出來！賴主席一定叫她馬上簽

民進黨立委林俊憲出席民進黨中執會前受訪。楊亞璇攝



民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，黨內整合動向仍備受外界關注，贏得初選的立委陳亭妃昨（1/20）日拜會議長邱莉莉及民進黨團，黨團祭出三點協議保證，陳亭妃拒簽。對此，林俊憲表示，這是台南市隱憂，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉叛黨跑票，對議員傷害很大，「賴主席一定叫她馬上簽吧！」

民進黨團昨祭出「2026民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，內容包括秉持民進黨精神，堅決與郭信良關係明確切割、不得輔選國民黨籍、其他黨籍或攻擊本黨之無黨籍候選人、大選後正副議長選舉必須尊重黨團自主，但陳亭妃並未簽署。

林俊憲今午出席中執會前，被問及陳亭妃沒有簽三點協議是否影響團結？林俊憲表示，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，需要候選人排除，畢竟這些議員過去都曾經受到傷害，這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉台南都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害很大，需要一點智慧、耐心把它縫合。

對於陳亭妃不簽承諾，議員無法挺下去？林俊憲直言，他不知道未來會如何發展，不曉得外界怎麼看議員提出的三點，應該是每個人看到那三點隨時都可以簽，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，其實可以假借議員的要求，對外界做一點宣示，未來需要大家用智慧解決。

綠委、台南黨部主委郭國文會前受訪則表示，能見面都是好事情，選舉完後大家還是停留在選舉過程中的理念上分歧，他希望能多碰幾次面、溝通幾次，讓彼此共識差距縮小，當然有些可能無法一時完成的就暫時擱置，面對2026最終的目標，能夠達到勝選的結果。

民進黨立委郭國文出席民進黨中執會前受訪。楊亞璇攝

郭國文指出，三點協議中一時之間恐怕需要多點溝通，其實也可以先簽一點，保留一點，另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子全簽或全部不簽，可以用漸進式部分達成彼此意見與看法間的分歧。

至於陳亭妃可以整合黨內議員？郭國文直言，候選人的角色非常重要，基本上要化解和溝通，他相信每個候選人能初選過關，相信陳亭妃會有這樣的能耐。

對於民進黨主席賴清德是否有提到台南要團結，郭國文說，主席最近沒有南下的場合，也未公開發表有關初選結果後續的回應，至於地方，現階段就他理解，所有議員比較擔心的重點是今天中執會各區域的提名額，所以今天特別趕上來列席說明報告，希望議員能過半、市長勝選為最重要目標。

此外，對於民進黨今天將正式名陳亭妃，林俊憲表示，自己在選前就公開說，初選結果每個人都要接受，他會接受，對今天的提名，當然是每個黨員都要接受黨中央的安排。

至於陳亭妃還有接觸？林俊憲回應，「我們在黨團、立法院開會每週都會見面，我想沒有問題啦。」至於陳亭妃向賴主席請益？林俊憲笑稱，「那賴主席一定叫她馬上簽吧！」

