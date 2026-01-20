陳亭妃拒簽「切割郭信良」條款！吳子嘉轟挺憲派太離譜：她離開是正確的

立委陳亭妃成功在民進黨初選擊敗對手林俊憲，爭取到2026台南市長提名，她今（20）日拜訪台南市議會展開和解之旅，不過挺憲派的議長邱莉莉等人，會後卻稱對於陳亭妃沒有簽署「切割郭信良協議」表示遺憾，和解第一站就看似觸礁。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，「這實在太離譜，這個共同聲明非常沒水準！」​

據了解，挺憲派在與陳亭妃的會面中，拿出其擬定的「2026民進黨勝選共同聲明、3點協議保證」，要求「堅決要求與郭信良的關係做明確切割」、「不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人」、「大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選」。

而這份協議上有23名黨內議員簽署，不過在雙方密會45分鐘後，陳亭妃並未多做意見就離去時，邱莉莉則說，對於她沒有簽署這3點協議表示遺憾。



而吳子嘉對此在節目《董事長開講》中直言，陳亭妃拜會台南市議會，是應該做的事，但沒想到挺憲派卻要她跟無黨籍市議員郭信良明確切割，「這實在太離譜，這個共同聲明非常沒水準！」

吳子嘉強調，台南市議會的功能是要為市民創造福祉，怎麼會把個人因素放在共同聲明中？而且郭信良現在被判無罪，所以民進黨團處理不當，「他們提出這種無理要求，讓自己進退失據，陳亭妃離開是正確的。」

