陳亭妃拒簽「切割郭信良」3點協議 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽

民進黨立委陳亭妃在台南市長黨內初選出線，昨日拜會台南市議會，不過陳亭妃並未簽署綠營23名議員連署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，雙方未達共識。對此，立委林俊憲表示，這是台南的隱憂與危機，大家不能裝作沒看見那個裂痕，而且身為候選人，不該再與涉貪的郭信良有關係，「賴主席一定會馬上叫她（陳亭妃）簽！」

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

民進黨今（21）日下午進行中執會，初選落敗的林俊憲在出席前受訪表示，自己在選前就曾公開說過，初選的結果每個人都要接受，這是身為一個黨員的責任，每個黨員也都要接受黨中央的安排。

至於外界認為，陳亭妃並未簽署這3點協議，是否會影響民進黨的團結？林俊憲直言，這是台南市的隱憂和危機，「大家不能裝作那個裂痕沒有看見」。這個恩怨是郭信良他們弄出來的，尤其過去發生那些叛黨跑票的事件，對這些議員的傷害非常大，這需要智慧和耐心磨合。

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

媒體追問，倘若陳亭妃堅持不簽署，地方議員是否不會全力相挺？林俊憲回應，他不知道未來如何發展，也不曉得外界怎麼看議員們提出的3點，但應該每個人都看到那3點，隨時都可以簽啦！

林俊憲指出，郭信良在台南扯出那些光電弊案和貪污案，陳亭妃身為一個市長候選人，理應就不該再和他有一些奇奇怪怪的關係，其實可以借議員的這點要求，對外界做一點宣示。

「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」。（資料照／中天新聞）

媒體再問，倘若陳亭妃向賴清德請益調和鼎鼐會如何？林俊憲則回應，「那賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！」

