陳亭妃拒賴系議長要求簽名切割郭信良 賴清德給下馬威最終還是要挺妃？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

將獲提名參選台南市長的民進黨立委陳亭妃，20日拜會初選中挺憲的台南市議會議長邱莉莉時，拒絕簽署與台南市前議長郭信良切割的共同聲明，被認為是總統賴清德人馬給陳亭妃的下馬威。前國民黨立委邱毅表示，陳亭妃知道賴清德不能輸掉台南，而只有她能打敗謝龍介。賴清德下馬威以後還是得挺她。

總統賴清德與綠委陳亭妃。（圖／資料照）

邱毅表示，邱莉莉是台南市議會議長，是賴清德嫡系的親信子弟兵。讓邱莉莉可以公然給陳亭妃難看的底氣，就是她背後的靠山賴清德。邱莉莉在2022年議長選舉時涉入賄選案，被南檢起訴求處重刑，後來卻戲劇性改判無罪，一般認為是後台老闆夠硬氣，法官必須折腰拜伏，不敢判她有罪。

邱毅也指，邱莉莉在黨內最大敵人是陳亭妃和郭信良，陳郭是親蜜的政治伙伴，在南台灣早就是公開的秘密。這次台南市長初選，邱莉莉帶著一干議員力挺林俊憲，但最後的結果是陳亭妃險勝。

邱毅說，陳亭妃到台南市議會拜會邱莉莉，本來各方預期是高來高去，彼此都是資深政治人物，陳亭妃以禮拜訪，總不致於撕破臉惡臉相向。誰料邱莉莉要陳亭妃畫押，當場要她與郭信良切割。郭信良做過台南市正、副議長，又是陳亭妃的親蜜同志。邱莉莉此舉是哪壺不開提哪壼，擺明給陳亭妃難看，

邱毅表示，陳亭妃自然不可能就範，她堅持不畫押，不與郭信良切割。她自然知道這是賴清德的技倆，透過邱莉莉給她下馬威，要陳亭妃徹底臣服於賴皇。陳亭妃看得懂，不過她也不是完全被動，她的籌碼是賴清德不能輸掉台南，而只有她能打敗謝龍介。何況她在驚濤駭浪中已贏得初選，賴清德下馬威以後還是得挺她。

邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，很沉得住氣，而她的底氣就是紥實的基層實力，畢竟那是她與郭信良幾十年經營的累積。所以大和解並沒有破局，很快就會峰迴路轉了。



