陳亭妃拚台南市長鐵馬行 巧遇前總統陳水扁

立委陳亭妃(著粉色上衣)與前總統陳水扁(著深藍色外套)於關廟山西宮參拜。(陳亭妃提供)

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立法委員陳亭妃持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今(8)日行程邁入第六天。陳亭妃表示，鐵馬行動僅剩最後3天，即將完成騎遍台南37個行政區的承諾，這不只是體力與意志的考驗，更是一段與市民同行、凝聚正能量、共同為台南未來努力的過程。





陳亭妃指出，這幾天最大的感受是「人民的力量」。從市區、海線到山區與農村，每一聲加油、每一次揮手支持，都是支撐她持續前行的重要動力。她也預告，1月11日下午2點40分將完成最後一段路程，前進永華市政中心，邀請市民到場陪伴見證，共同寫下台南歷史新頁。

今日鐵馬行程行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，並給予溫暖支持。陳亭妃表示，台南是民主聖地，期待由台南400年來第一位女市長，完成台南民主發展的重要一頁。





陳亭妃強調，台南是一座充滿歷史底蘊與人情味的城市，她將持續用行動證明「行動政府不是口號」，透過一步一腳印走入基層、傾聽民意、回應市民需求。她也呼籲支持者在1月11日下午關鍵時刻一同前進市政府，用行動為台南打造更溫暖、更有力量的未來。