陳亭妃拜會台南市議會黨團 「挺憲派」要求切割郭信良未獲回應





民進黨台南市長初選結果由陳亭妃勝出，也讓纏鬥已久的「妃憲之爭」正式宣告落幕。但過去上演的派系爭議仍未化解，陳亭妃今天（20日）前往台南市議會拜會議長邱莉莉，現場20多位「挺憲」議員出席，更祭出「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，但陳亭妃並未簽署，僅口頭承諾第3點「尊重黨團決定」，也讓未來黨內整合之路再添變數。

陳亭妃今天上午10點30分抵達台南市議會，她受訪時表示，初選結束後，有親自致電黨內市議員傾聽想法，以凝聚黨內共識。今天除了拜會正、副議長，也和黨團總召李宗翰聯繫，希望安排時間正式拜會議會與黨團。

台南市議長邱莉莉、李宗翰及10多位市議員上午皆出席會談，雖然過程平和，但似乎沒有具體共識。民進黨團現場遞出一份「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

這份聲明上共有23人簽署，都是原本「挺憲」的市議員。而陳亭妃現場看過後，僅口頭承諾第3點沒問題，但並未在連署書上簽名。對此，李宗翰表示感到遺憾，其他現場「挺妃派」的議員也都有看過，但也沒有簽；邱莉莉則說，陳亭妃非常誠意來拜訪，「很遺憾沒有完全達成共識」，至於雙方未來是否會再會面談合作？邱莉莉則說，之後就要開始忙議員的初選了，未置可否。（責任編輯：殷偵維）

