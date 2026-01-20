陳亭妃拜會同黨台南議長 未簽署「勝選共同聲明」

陳亭妃一走進議長辦公室，就看到議長邱莉莉上前迎接、寒暄。民進黨台南市長初選結果15日出爐，由立委陳亭妃出線，她20日上午來到市議會，拜會議長邱莉莉及同黨市議員，並預告下週將拜訪市長黃偉哲。

民進黨立委陳亭妃表示，「在很多的場合都已經碰面了，所以這沒有問題，也沒有所謂台南會有任何狀況，所以我相信，我們希望期待的是台南要贏，而且我們議員一定要全壘打。」

為凝聚黨內共識，取得年底勝選，陳亭妃跟同黨市議員齊聚一堂展開對話，雖過程和平，但似乎還有變數。民進黨23位議員連署提出勝選共同聲明，陳亭妃並未簽署。

台南市議會議長邱莉莉說：「市民朋友提出的問題，我們也是希望說，如果可以透過這一次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，部分的陳亭妃有口頭上的承諾之外，她並沒有來連署。」

聲明包含堅決要求與涉入光電弊案的前議長郭信良做切割，邱莉莉遺憾未達成初步共識；民進黨要化解初選紛爭，努力整合打出團結牌。

國民黨徵召的人選、立委謝龍介也表示，會團結所有力量，打贏選戰。

國民黨台南市長參選人謝龍介說道，「尊重他們，但我們會團結所有的力量，我們國民黨會團結，毫無疑問的，我們也會做好各種的努力，打贏這一場選戰。」

藍營強調會團結，而綠營初選後的磨合問題則為選戰投下變數，但陳亭妃及黨團會後仍表示是好的開始，會持續透過對話凝聚勝選共識。