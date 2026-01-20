陳亭妃拜會議會尋求和解破局 拒簽切割郭信良聲明遭批遺憾

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，今（20）日上午10時30分前往台南市議會拜會議長邱莉莉，尋求黨內「大和解」。雙方進行45分鐘密室會談後，陳亭妃離去時僅簡短回應「OK啦！」不願多作說明。然而，邱莉莉等挺憲派議員則對陳亭妃未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾，顯示黨內整合仍存在變數。

台南市議長邱莉莉。（圖／中天新聞）

此次會談有10多名支持林俊憲陣營的黨團議員陪同出席，但部分議員以行程為由並未出席。據了解，挺憲派主導擬定的共同聲明包含三項要求：第一，秉持民進黨創黨40周年「清廉、勤政、愛鄉土」精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正副議長人選。

民進黨團總召李宗翰會後指出，陳亭妃在會談中口頭承諾黨團自主產生議長，也承諾不輔選國民黨籍市議員候選人，但對於第一點切割郭信良則未做出具體承諾。他表示，很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，陳亭妃並沒有簽署，與陳亭妃友好的議員也沒有簽名，讓黨團感到遺憾。李宗翰還強調，今天的會談氣氛「與想像的不一樣」，至於陳亭妃為何不簽名、未來選舉又將如何與議員搭配，「這都要問她自己」。

邱莉莉等23位民進黨台南市議員要求立委陳亭妃簽署聲明。（圖／中天新聞）

議長邱莉莉認為，此次陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。她指出，在選舉過程中很多市民朋友的問題，希望能夠透過此次的連署讓社會大眾比較清楚一點。連署聲明的用意在於以公開透明的方式回應市民關切、化解疑慮，陳亭妃僅止於口頭承諾，未能落實為書面文件，仍令人惋惜。不過她仍感謝陳亭妃親自到訪，至於後續還會不會有溝通，邱莉莉語帶保留說「接下來大家都要開始忙議員初選了」。

陳亭妃在拜會前接受媒體訪問時表示，初選結束後有親自致電黨內市議員，親自傾聽想法以凝聚黨內共識，因此今天拜會正副議長，也和黨團總召李宗翰聯繫，希望安排時間正式拜會議會、黨團等，今天的見面是一個「好的開始」。

陳亭妃強調，希望透過溝通、請益了解彼此理念，共同為台南未來打拚，台南必須贏，且民進黨市議員要達成「全壘打」，內部團結才能展現堅強戰鬥力。陳亭妃也透露，下周二消防車捐贈儀式後將正式拜會市長黃偉哲，針對市政發展交換意見。

立委陳亭妃將代表民進黨參選台南市長。（圖／中天新聞）

對於民進黨台南市長選戰黨內整合問題，獲國民黨提名的台南市長參選人、立委謝龍介表示，針對民進黨內的家務事不便評論，但仍尊重陳亭妃與黨團的會談，而國民黨毫無疑問會團結所有的力量，也會做好各種努力與準備，打贏這場選戰。這場被外界視為黨內「請益破冰之旅」的會面，最終未能在共同聲明上達成共識，為民進黨台南市黨內整合投下變數。

