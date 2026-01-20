陳亭妃拜會邱莉莉未達共識 郭國文：未簽3項承諾實在遺憾

身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，會勘善化糖廠文物館進度時，面對記者詢問對於陳亭妃拜會邱莉莉一事的看法，表示「3點協議」才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署，實在很遺憾。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選勝出的立委陳亭妃，今(20)日拜會台南市議長邱莉莉，被外界視為是希望能與「挺憲」議員破冰，但因陳亭妃不願簽署民進黨團提出的「3點協議保證」，雙方未達成共識。對此，身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文表示，「該3點協議才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署，實在很遺憾。」

郭國文今天下午到善化區會勘善化糖廠文物館進度，面對記者詢問對於陳亭妃拜會邱莉莉一事的看法時，從頭到尾沒有提到「陳亭妃」，他表示，獲選人一直強調要整合、要團結，她的角色至為關鍵，針對之前的事情、她在初選過程對於有疑慮的事件，從未正面回應，未來要面對選舉，基本上大家不會對過去的事做文章，「但必要的動作還是要做出來」，因此才會有「3點協議」承諾。

對於陳亭妃未簽署協議，郭國文說，3個承諾沒有簽，實在很遺憾，那才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒想到連1點都沒有。市黨部主委主要的角色是針對政黨，候選人該努力的、該去面對的，他不便越俎代庖。

民進黨團要求陳亭妃簽署的3點協議，包括與市議員郭信良明確切割及保持距離；不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批評攻擊民進黨的無黨籍候選人；大選後支持黨團推出的正、副議長候選人。

