陳亭妃拜會邱莉莉 補初選裂痕「大和解」首步

民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，20日正式拜會挺憲派的議長邱莉莉尋求「大和解」。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選競爭慘烈，雙方陣營殺得刀刀見骨。民調勝出的立委陳亭妃，20日邁出「大和解」之旅的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉，10多位支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席，氣氛和諧。陳亭妃表示，下周還將拜會市長黃偉哲，並將擇時機正式拜會民進黨團。

「恭喜市長！」陳亭妃上午10時30分踏進議長室時，邱莉莉即上前歡迎並表達祝賀，陳亭妃也主動擁抱邱莉莉的肩膀，隨後兩人進入議長室的會客室，與在場挺憲的民進黨團議員閉室會談。

陳亭妃在拜會前受訪表示，今天是來向議長邱莉莉請益。15日民調結果出來時，她已親自打電話給民進黨籍議員拜託，對於每一個人，她都會親自傾聽，也了解他們的想法，今天就是安排時間正式拜會議長、副議長。

陳亭妃還說，下個禮拜二有個消防局的捐贈活動後，也會正式拜會黃市長。其實，在很多場合我們都已經正式見面，這沒有問題，台南也不會有任何狀況，「台南一定要贏，議員也一定要全壘打」。

「只要有機會，我們一定溝通」，陳亭妃強調，第一時間她已與黨團總召李宗翰說，是不是可以約個時間讓她拜訪黨團？我相信，這都是一個好的開始，如果剛好黨團的幹部都在的話，也會正式拜託是否可以約個向黨團請益的時間。

