陳亭妃指台南市長初選內參民調違法 民進黨：從未發布內參民調

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競逐。根據民進黨規畫，初選政見會將於明天登場，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。陳亭妃今天發函民進黨中央黨部及選對會，質疑來源不明的民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定。民進黨表示，從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成。

民進黨下屆台南市長黨內初選競爭進入關鍵期，立委陳亭妃（圖）26日指出民進黨台南市長初選內參民調違法。 民進黨26日表示從未發布內參民調。（中央社資料照）

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取2026民進黨台南市長提名，近日《鏡報》公布綠營內參民調，林俊憲支持度大幅上揚，民調顯示，兩人如一對一對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃54.1%謝龍介25.3%，林俊憲51.5%謝龍介28.8%，陳、林僅差距3%左右。

陳亭妃今天表示，針對明年1月12日至1月17日舉行台南市長民調初選，近期特定媒體發布的內參民調，並未依法揭露調查資訊，恐已違反選罷法規定，對此已正式發函給黨中央及選對會，採取必要作為，維持初選公正與公信。



民進黨對陳亭妃所稱民調指出，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。



民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依選罷法第53條第一項規定，政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。民進黨並請各媒體及各單位配合辦理。