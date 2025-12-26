陳亭妃指「不明民調」擾亂初選 民進黨：未發布任何內參民調
民進黨台南市長初選激烈，進入關鍵倒數階段。立委陳亭妃今天（26日）指出，近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐違《選罷法》規定，她已發函通報民進黨中央黨部及選對會，並呼籲黨中央比照中選會標準，採取必要作為，維護初選公正公信；民進黨則指出，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。
陳亭妃發出新聞稿表示，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。
陳亭妃也引述中選會過去說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。
陳亭妃說，呼籲民進黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。
對於陳亭妃發函黨中央一事，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。
民進黨說，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第1項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。
