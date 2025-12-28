陳亭妃掃街拚台南市長初選 以行動展現「準備好承擔」決心 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃今（28）日表示，她昨日晚間完成政見發表會後，隨即搭乘最後一班高鐵返回台南，途中因地震高鐵一度停駛，直到凌晨1點多才返抵住處；但她今日上午5點多隨即就開始跑行程，也前往善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，以實際行動展現「準備好承擔責任」的決心。

陳亭妃直言，政治不是只用說的，而是要用心。她呼籲市民，用眼睛看、用心體會，誰是真正為台南準備好的人，而不是只會用莫須有、張冠李戴、抹黑的人。

廣告 廣告

陳亭妃指出，她在昨晚的政見發表會中，完整提出台南未來的整體發展藍圖，市政不能零碎推動，必須有清楚架構與執行路徑，因此提出包括「科技三軸」、「四季農漁業」、「五大觀光軸」、「福利六都齊」與「交通七彩行」等政策主軸。她從產業、就業、觀光到交通，全面串聯溪北、溪南與沿海山區，帶動地方經濟與城市競爭力。

其中，在科技產業方面，陳亭妃主張以農業科技、半導體、AI與綠能為核心，推動科技三軸整合升級；在農漁業政策上，則強調建構完整通路、冷鏈系統與災損SOP，讓農漁民一年四季都能安心生產；觀光政策則以五大觀光軸為策略，讓人潮不再集中單點，而是走進溪北、山區與海線，創造在地消費與就業機會。

在社會福利方面，陳亭妃提出「福利六都齊」，強調台南作為直轄市，市民應享有與其他五都同等的照顧水準，未來將把台南相對落後的福利項目，一項一項補齊；交通政策上，則以「交通七彩行」為整體構想，透過四橫三縱快速道路與軌道路網，串聯整個大台南生活圈。

「不能讓孩子輸在起跑點，必須打造具競爭力與國際觀的教育環境。」陳亭妃也指出，她著墨教育、體育與公共安全。她說，體育選手的榮耀，不該只出現在頒獎台上，制度必須撐得起長年付出，包括分級訓練、營養獎金與未來保障都應到位。

在警消與防災議題上，陳亭妃表示，自己擔任義消顧問28年，深知第一線人員的辛苦。面對極端氣候成為常態，政府不能只靠運氣，必須落實預防、常態演練與完整SOP，「寧可準備而不用，也不能臨時慌亂」。

「台南的未來，不靠抹黑決定，而是靠誰準備好了，誰能真正把責任扛起來。」陳亭妃強調，她始終相信「行動政府」的理念，市長在哪裡，政府就應該在哪裡，走進現場、解決問題、把預算用在真正需要的地方，這不是口號，而是她27年從政以來的日常實踐。

照片來源：陳亭妃辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳冠安拋支持家庭政策 主張台北市府應補足2歲專班量能

李正皓陪同馬郁雯掃街拚初選 滿滿熱情好甜蜜

【文章轉載請註明出處】