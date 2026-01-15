陳亭妃掛綠袍出戰台南市長 謝龍介拋「高格調選戰」宣言拼政黨輪替

2026台南市長選舉，將由國民黨立委謝龍介（左）對決民進黨立委陳亭妃（右）。（黃摯恩後製／周志龍攝）

隨著民進黨台南市長初選落幕，最終由立委陳亭妃勝出，2026年台南市長選舉對戰組合也隨之明朗，確定將由國民黨立委謝龍介對決陳亭妃。

民進黨中央今日初選公布結果。該民調由民進黨民調中心、山水民調研究公司及精湛民調公司執行，有效樣本數為1200份。綜合3家民調結果，若由陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲60.8557%、謝龍介13.8631%；若由林俊憲挑戰謝龍介，林俊憲為58.1630%、謝龍介為21.6493%。最終由陳亭妃以百分之2.7之差距險勝林俊憲。

面對2026台南市長選舉，對手將是陳亭妃，謝龍介則表示，雖然陳現在都說跟他不熟，但他還是誠摯恭喜她，這一路走來，真的不容易。未來11個月，期待與陳亭妃打一場高格調的選戰。

謝龍介說，他具體承諾，不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀，這是對台南市民，與全體國人的保證。他願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望陳亭妃能與他共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

他強調，翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，他不只要贏，還要贏的堂堂正正，光明磊落。

