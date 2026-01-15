陳亭妃掛綠袍選台南市長 「挺憲派」立委接受初選結果同聲喊要團結

民進黨台南市長初選，由立委陳亭妃以2.7個百分點的差距險勝林俊憲勝出。（圖／周志龍攝）

民進黨台南市長初選結果今（15）日出爐，最終由立委陳亭妃以約2.7個百分點的些微差距，險勝同黨立委林俊憲。雙方陣營選後也公開向彼此致意，並強調將團結民進黨「台南隊」，攜手迎戰2026年地方縣市選舉。對此，被視為「挺憲派」的立委郭國文、賴惠員、林宜瑾等人，也紛紛表態呼籲團結。

被視為力挺林俊憲參選台南市長的民進黨立委，對初選結果表達尊重，並同聲強調綠營此刻亟需團結。（圖／CTWANT攝影組）

距離2026年地方縣市選舉倒數約11個月，民進黨在台南市尋求在現任市長黃偉哲任期屆滿後，持續守住長期執政的大本營。儘管陳亭妃與林俊憲兩人同屬民進黨，不過卻來自不同派系，雙方初選期間競爭格外激烈，加上台南被視為總統賴清德的政治起家地與重要指標選區，使得選情備受黨內外高度關注。

回顧選戰期間，林俊憲多次重提陳亭妃過去捲入「叛黨」、「跑票」等爭議，讓初選攻防持續升溫；地方上亦逐漸形成「挺憲派」支持力量，質疑陳的政見內容過於老舊，並認為林政策論述較為具體，使整體選情緊繃，競爭態勢可謂「刀刀見骨」。

初選前夕，部分綠營支持者甚至一度憂心，激烈競爭恐導致後續黨內分裂；隨著初選結果出爐，雙邊陣營相繼釋出合作的訊號，也讓相關討論畫上休止符號。過去曾與林俊憲合體掃街拜票、聯合造勢的「挺憲派」立委們，也陸續表態支持團結。其中，立委林宜瑾在個人臉書發文談及初選結果指出，雖然「不如意，但是尊重」，並強調初選固然存在競爭，但共同目標仍是讓台南更好。

陳亭妃也在勝選感言中表示，未來將拜會總統賴清德、台南市長黃偉哲，以及黨籍立委與市議員，請益台南治理經驗，並將相關政策方向納入未來白皮書，攜手並肩作戰。隨著民進黨內初選落幕，台南市長選舉也將回歸藍綠對決框架，綠營支持者認為，避免內耗、維持團結，將成為後續勝選的關鍵。

