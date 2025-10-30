陳亭妃控介入民進黨初選 謝龍介駁「子虛烏有」：明天說明如何光復台南

記者林昱孜／台南報導

陳亭妃指控謝龍介介入民進黨黨內初選。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

台南市長誰出線？民進黨初選競爭激烈，立委陳亭妃指稱，謝龍介不演了，直接介入黨內初選；謝龍介今（30）日駁斥，此事完全子虛烏有，林俊憲與陳亭妃在初選砍得刀刀見骨、相互指控，國民黨絕對不會介入他黨初選，會贏得堂堂正正、光明正大。

謝龍介駁斥介入民進黨初選。（圖／翻攝畫面）

謝龍介日前在直播提及「林俊憲民調持續上升中」，被陳亭妃認為是公然介入民進黨初選，以荒謬言論影響賴清德形象，試圖分化民進黨的團結；陳亭妃指出，此舉顯示謝龍介害怕面對她的實力，痛批他露出馬腳、不演了。

對此，謝龍介反駁此事，說他介入初選根本就是子虛烏有，分明是林俊憲、陳亭妃互相指控對方與國民黨合作，兩人自己殺得刀刀見骨。謝龍介說，國民黨不會做這種事，「我們會贏得堂堂正正、光明正大」。

謝龍介表示，明（30）日下午3時45分將在仁德區公開首波首波「團結台南聯合看板」，多名藍營議員將陪同一起召開記者會，展現藍軍團結，將同時說明要如何「光復台南」。

