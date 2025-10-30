陳亭妃控介入民進黨初選 謝龍介：絕不會做這種事

〔記者蔡文居／台南報導〕2026台南市長選舉，民進黨初選競爭激烈。針對立委陳亭妃指控國民黨立委謝龍介不演了，直接介入民進黨初選。謝龍介今天表示，國民黨絕不會做這種事，會贏得堂堂正正，光明正大。

立委謝龍介日前在直播中表示，「民進黨立委林俊憲的支持度上升當中，與其初選對手陳亭妃的距離會不斷拉近。」對此，陳亭妃昨天指控謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，質疑他在怕什麼。

謝龍介表示，有關陳委員說他介入初選一事，純屬子虛烏有。陳、林2位委員在台南市的初選，砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，國民黨絕不會做這種事，「我們會贏得堂堂正正，光明正大」，呼籲陳、林2人不要再指控國民黨介入貴黨的初選。

他表示，明天31日他會在台南召開記者會，說明怎麼光復台南市，讓台南市民過幸福的日子。人民已厭惡為政治惡鬥，隨意指控國民黨，他們絕不會容許。

