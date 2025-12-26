陳亭妃控台南初選「內參民調」來路不明 民進黨：從未發布

民進黨立委陳亭妃致函黨中央。(資料畫面)

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委陳亭妃今（26日）指出，近期有特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，她將致函黨中央與選舉對策委員會，並呼籲採取必要作為。對此，民進黨回應，中央黨部從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切皆秉持公平、公正、公開的原則。

民進黨立委陳亭妃今（26日）召開記者會表示，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐違反《選舉罷免法》規定，她將發函通報民進黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，呼籲比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

對此，民進黨回應，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發布任何「內參民調」，針對需舉行初選的縣市，一切皆秉持公平、公正、公開的原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合的人選，以贏得2026年選舉。

民進黨指出，初選將近，特別請相關媒體及民調單位依《選舉罷免法》第53條第一項規定，「政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源」，敬請各媒體及單位配合辦理。





