陳亭妃控台南初選「內參民調」攪局 何博文：較可能是綠營候選人所為

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台南市初選預計在明年1月21日公布提名人選，多份網路民調陸續曝光。然而，立委陳亭妃控訴，有特定媒體發布來路不明的「內參民調」，恐涉違反選罷法規定，喊話黨中央採取必要作為。對此，民進黨副秘書長何博文今（26）日表示，黨中央目前未執行或發布內參民調，必較有可能是民進黨各陣營候選人所為。

（資料照）

陳亭妃表示，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃也呼籲黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

民進黨今早舉辦「DPP 挺你 尋回語言的光」策展記者會。何博文會後受訪表示，有關「內參民調」的報導應該問相關媒體，就他的了解，黨中央並未執行或公布任何內參民調，「民進黨各陣營候選人，自己內部有做內參民調，這個比較有可能」。

何博文強調，民進黨初選一切按照公平、公正、公開的原則進行，不管是初選政見會或初選民調，都是照黨內程序非常嚴謹的進行，外界無須以訛傳訛。

