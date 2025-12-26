陳亭妃控台南「內參民調」來路不明 民進黨：從未發布

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市布局上演憲妃大戰！陳亭妃今(26)日質疑，近期網路流傳一份聲稱「綠營內參民調」，相關數據沒有完整揭露，對此陳亭妃發函黨中央，希望有明確態度，不要讓有心人利用這種民調影響初選，對此黨中央發出聲明，表示從未針對初選縣市，發 布 任何內參民調，也請相關單位發布民調依規定運作 ，而林俊憲則表示，尊重任何民調，不像有些人看到被追了，就嚇得到處投訴。

立委(民)陳亭妃說：「昨天在25日剛好有兩波民調，為什麼完全不一樣。」特別把中選會官網資料印成大看板，還動用兩名助理幫忙抬出來，民進黨台南憲妃大戰，陳亭妃再出擊指控近期民調有疑慮。

立委(民)陳亭妃說：「非常簡單的一張紙，就只有說，那是一個內參調，所謂的內參，請問，這些在哪裡，我們今天(26日)正式要向中央黨部，提出陳情與要求。」

要求黨內初選，比照中選會過去說明，如果未依法揭露，必要資訊的民調可處罰鍰。立委(民)陳亭妃VS.記者說：「(針對純綠支持者，林俊憲有超車)，這份民調，從哪裡來的都不知道，你怎麼評論。」

立委(民)林俊憲說：「有些人看到民調被追著跑，就嚇得跳起來，到處去哇哇叫，到處投訴，國民黨的蔡育輝，還幫陳亭妃，開了兩次民調記者會，我們也表達尊重。」

憲妃兩人互不相讓，距離初選剩下2週時間，就怕牽一髮動全身...，民進黨發出聲明表示，黨中央從未針對初選縣市，發 布 任何內參民調，也請相關媒體民調單位，一切皆依選罷法規定運作，要載明調查單位主持人等8項資訊，林俊憲陳亭妃初選之爭，民調戰線添加柴火。

