陳亭妃控「不明民調」擾亂初選 林俊憲稱聽不懂：別數字不合就緊張跳起來

民進黨台南市長初選競爭激烈，包括立委林俊憲、陳亭妃有意爭取提名，黨中央為此今（27）日舉行政見會。針對陳亭妃日前質疑有特別媒體釋出來路不明的民調攪局，林俊憲今晚表示，聽不懂陳亭妃的意思，如果對民調有問題，就去找發布的單位，選舉應該平常心，「不要看到民調數字不合自己的意思，就緊張得跳起來」。

民進黨今（27）日晚間舉行台南初選政見會，林俊憲於晚間六點四十分左右到場。（許詠晴攝）

距離明年地方大選不到一年，民進黨台南包括林俊憲、陳亭妃登記參加初選，黨中央規劃在明年1月12至17日執行黨內初選民調，並在明年1月21日公告最終提名人選，因此今晚8點先安排兩人進行政見交流。

林俊憲表定晚間六點半到場，但最終在四十分左右才抵達。他會前受訪解釋，他從台南直接上來，結果到台北發現很冷，今天週末的交通也超出他的預期，所以路上有稍微卡住。

針對今晚政見會，林俊憲說，這場政見發表會非常正面，讓選民有機會同時比較候選人，誰夠格、誰準備好擔任未來市長，這是最好的，可惜只辦了一場，他當初有提議應該多辦幾場，但還是非常謝謝黨中央。

林俊憲表示，民進黨不怕初選，初選是民進黨最重要的比賽規則之一，已實施20幾年，只要黨員都遵守黨紀，相信大家都能接受比賽結果，初選後輸的人要尊重贏的人，贏的人也要想辦法整合大家。

林俊憲指出，其實他已經把團隊整合好了，幾乎整個台南隊都站好了，有25位議員、3位立委都支持他，所以國民黨最怕的不是任何民進黨候選人，而是團結的民進黨，他大概在台南已經把民進黨團結好了，有心信一定能贏得勝利。

至於陳亭妃質疑有特定媒體釋出「內參民調」攪局，林俊憲回，「聽不懂她的意思，如果她對民調有問題，她就去找民調發布的單位」，選舉大家就平常心，不要看到民調數字不合自己的意思，就緊張得跳起來，這樣也不好，大家君子之爭。

