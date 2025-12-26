陳亭妃控「內參民調」涉違反選罷法 何博文：比較可能是候選人自己做
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競爭，備受關注。陳亭妃今（26）日正式致函黨中央與選舉對策委員會，呼籲比照《公職人員選舉罷免法》嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」，以維護初選公平性與制度正當性。對此，民進黨副秘書長何博文表示，民進黨沒有針對初選縣市做內參民調，可能是各陣營候選人自己做。
陳亭妃指出，近期有特定媒體及管道發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。她強調，這類資訊在選戰關鍵時刻快速擴散，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。
何博文今上午出席民進黨客家部「DPP 挺你 尋回語言的光」策展記者會，並在會後受訪表示，這個報導應該去問相關媒體，就他的了解，民進黨並沒有公布任何內參民調，內部也沒有針對初選縣市做內參民調。他認為，有可能是民進黨各個陣營的候選人，自己內部有做內參民調，這倒是比較有可能。
何博文強調，民進黨中央從來沒有去公布所謂的內參民調，初選一切按照公平、公正、公開的原則來進行，包括初選政見發表、初選民調，一切都按照黨內程序，非常嚴謹地來進行，外界不需要以訛傳訛。
更多Newtalk新聞報導
總統稱憲法規定年底審完預算 藍委諷：他自己想像的憲法？
賴清德彈劾案時程公布 估明年519立院投票
其他人也在看
台南市長初選內參民調差距3%？陳亭妃反應曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委陳亭妃今(12/26)表示，針對明年1/12至1/17舉行台南市長民調初選，近期特定媒體發布的內參民調，並未依法揭露...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 169
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 146
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 22 小時前 ・ 101
賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？
總統賴清德今（25）日出席活動致詞時提到，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」，此言論一出，引發在野黨抨擊。對此，有意投入2026台北市松信區議員選舉的民眾黨前副秘書長許甫吐槽，根本沒有這規定，「總統，您說的憲法是哪部？」中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 235
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 418
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
5名大法官就宣判憲訴法違憲宣判 基層法官炸鍋：徹底踐踏憲法
憲法法庭5名大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版憲訴法6人門檻，引發憲政危機爭議。胸腔暨重症專科醫師蘇一峰透露，在法官論壇上也有多名法官發文質疑，痛批大法官把憲法踐踏得很徹底，就算新修憲訴法也應合法有效。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 27
游盈隆掌中選會能過關？他曝驚人內幕
[NOWnews今日新聞]中選會目前僅剩4名委員，面臨停擺危機；行政院近日提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發討論。對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫昨（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 12
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 9
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
賴清德批在野無資格談憲政 民眾黨：不副署不公布不執行的三不總統還想多個不要臉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 35
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨首波重點縣市長提名 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人再戰南部三縣市
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨面對明年2026地方選舉，也將自年底開始啟動縣市長選舉提名作業。國民黨中常會今（24）日將正式通過首波提名，包括台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 8
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 5
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 50
國民黨2026台中市長誰戰？學者提「關鍵2模式」解困局
2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態，但人選仍未定。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳今（25）日提出 「2個模式」解藍營在台中的困局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2