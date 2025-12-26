陳亭妃控「內參民調」涉違反選罷法 何博文：比較可能是候選人自己做

何博文強調，民進黨沒有針對初選縣市做內參民調。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競爭，備受關注。陳亭妃今（26）日正式致函黨中央與選舉對策委員會，呼籲比照《公職人員選舉罷免法》嚴格規範近期流傳的各式「不明來源民調」，以維護初選公平性與制度正當性。對此，民進黨副秘書長何博文表示，民進黨沒有針對初選縣市做內參民調，可能是各陣營候選人自己做。

陳亭妃指出，近期有特定媒體及管道發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。她強調，這類資訊在選戰關鍵時刻快速擴散，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。

何博文今上午出席民進黨客家部「DPP 挺你 尋回語言的光」策展記者會，並在會後受訪表示，這個報導應該去問相關媒體，就他的了解，民進黨並沒有公布任何內參民調，內部也沒有針對初選縣市做內參民調。他認為，有可能是民進黨各個陣營的候選人，自己內部有做內參民調，這倒是比較有可能。

何博文強調，民進黨中央從來沒有去公布所謂的內參民調，初選一切按照公平、公正、公開的原則來進行，包括初選政見發表、初選民調，一切都按照黨內程序，非常嚴謹地來進行，外界不需要以訛傳訛。

