民進黨立委陳亭妃今日發布最新競選影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影片由虱目魚塭、牡蠣棚架、文蛤養殖場到沿近海漁船作業串起台南漁民的一天，用最樸實的角度傳達：「人民，需要一個永遠在身邊的市長。」

陳亭妃推出最新形象影片：走入台南漁村第一線 「人民需要的市長～能信任的、能依靠的」（圖／陳亭妃辦公室）

影片開頭是一片灰藍色的清晨半夜，漁民踩著濕滑的魚塭邊巡水、換氧、確認魚群狀況；接著畫面切換到牡蠣棚，師傅手工拆殼、換繩，雙手早已裂開。無論風吹、無論下雨，虱目魚、文蛤、白蝦、台灣鯛… 這些台南最驕傲的漁產，都靠著漁民每天不間斷的勞動與堅持而存在。

陳亭妃表示，台南的漁村故事，不是只有在海口，而是散落在將軍、北門、學甲、七股、安南各沿海角落，除了是一個個家庭的生計來源、更是老天給台南的物產。「虱目魚是台南的驕傲，牡蠣是台南的味道，而漁民，是捍衛台南漁業的人。」。

影片中，她親自走入魚塭、坐上漁船、下到牡蠣棚旁的作業平台，實際看見漁民手上的傷口、臉上的鹽霧、肩上的重擔。

她說：「市長不能只是坐在辦公室等資料送來。人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。」

陳亭妃也強調，漁民的工作沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮或海象不穩，更是常常一夜沒睡。像這一支影片就是在丹娜絲颱風剛過的時候所拍攝的，就算家裡面的屋頂飛了，仍然要半夜出門，趕快搶收，避免造成更嚴重的損失，「所以台南需要的市長，是一個讓人民有依靠、有信任感的人，是直接和人民之間對話，絕對不能是間接的，人民才會有感。」

她也表示，從政 27 年以來，無論是農業、漁業、弱勢家庭或地方建設，她的原則始終一致，人民是頭家，真正的決定權在人民手裡。「我只是把市民的聲音帶到帶到市府、帶到立法院、帶到行政院，做我該做的事～反應民意。」

這支影片沒有華麗配樂，也沒有口號式畫面，而是拿著攝影機記錄台南漁村最日常的辛苦。陳亭妃說，台南的每一份漁產背後，都是真實的人生故事，她希望市民能從影片中看見：「我們的城市，值得一個真正走進人民生活的市長。」

