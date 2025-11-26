陳亭妃推出「市民約定書」、官方line貼圖：用鐵馬精神陪台南一起衝

記者楊士誼／台北報導

爭取台南市長提名的民進黨立委陳亭妃今（26）日宣布，將以她最具代表性的「妃妃鐵馬精神」作為主軸，正式送審官方 LINE 貼圖與 《台南市民約定書》。她強調，鐵馬不是形象，而是一種日復一日的行動態度；政治不是喊口號，而是每天踏出去的那一步。她也喊話「台南要前進，市長就要帶頭動起來，我願意用每天的速度與汗水陪台南一起衝」。

陳亭妃說，她的「鐵馬精神」來自於 27 年來的基層累積，不靠排場、不靠包裝，就是用雙腳與雙輪，把每一條街巷、每一個攤位、每一個家庭的聲音記在心裡。「無論是攤商的招呼、阿公阿嬤的叮嚀，還是孩子喊我『妃妃姐姐』衝過來抱我，那些瞬間讓我更明白：我不能只是把台南放在心裡，我要每天實際做，做得更快、更準、更到位」。

陳亭妃也強調，「鐵馬對我來說不是造勢，而是運動精神，是每天提醒自己：今天我替台南完成了什麼？我又往哪裡再跨一步？」這份速度與韌性，是她認為市長最需要的條件，也是她從基層累積最珍貴的政治資產。

陳亭妃同步提出 《台南市民約定書》。內容集結她深入 37 區、深耕 8 年所聽見最迫切的民意：孩子教育不能輸起跑點、長輩照顧不能有缺口、青年要看到希望、交通要打通瓶頸、農漁業要升級、六都社福不能再墊底。「這份約定書是台南市民共同寫出來的。而且是讓市民可以共同監督陳亭妃，我的責任就是做到、做到好」。

陳亭妃也宣布推出 「妃妃官方 LINE 貼圖」，以輕鬆、親切、具行動感的角色形象呈現她的日常節奏，包括「妃常加油」、「妃常拜託」、「妃常女力」、「妃常行動」、「妃常辛苦」等 16 款表情。貼圖上線後立即受到年輕族群與家庭族群喜愛，不少人留言「貼圖一出就感受到她的速度感」、「原來政治人物也可以這麼可愛、這麼有動力」。

陳亭妃笑說「每個人都知道活力、衝勁就是陳亭妃的代名詞你呀。貼圖把我日常的節奏變成圖像，希望政治能更生活、也更貼近市民。」她也強調，自己不是含著政治金湯匙的人，可以從23歲走到今天，是因為有台南市民陪我一步一步往前走，「我會繼續用最真實的步伐，用最務實的承諾，用最具行動力的方式，把台南推向更好的未來」。

陳亭妃宣布推出「台南市民約定書」、line貼圖。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

