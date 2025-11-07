陳亭妃推出「讓我們的孩子平安長大」形象影片 溫暖視角擁抱台南未來
即時中心／林韋慈報導
民進黨立法委員陳亭妃昨（6）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》為題，陳亭妃說，希望讓大家看到「27年來最真實的陳亭妃」，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。
影片中，以陳亭妃的主視角看著小孩子，用負責任、堅定的語氣緩緩道出：「讓我們的孩子，平安長大。」陳亭妃表示，這句話是她多年從事公共服務的最大信念，「孩子是我們國家的未來，我希望台灣的每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。」
她指出，過去二十幾年基層的經驗，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市。「父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是我想守護的台南。」
陳亭妃希望延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。
陳亭妃進一步表示，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將會用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有「信任感」，如何找回人民的感動，也就是「不論在國會或在地方，亭妃始終堅持走在最前面、聽見最多人的聲音。」
她也強調，政治是對生活的責任，「我希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。
原文出處：快新聞／陳亭妃推出「讓我們的孩子平安長大」形象影片 溫暖視角擁抱台南未來
